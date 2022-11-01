Manisa Akhisar hayvan üreticileri için gece gündüz çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’nde bulunan tarımsal sulama ile hayvan içme suyu göleti olarak kullanılan gölette genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak üreticilerin hizmetine sundu.MANİSA (İGFA) - Tarımsal üretimin en önemli unsurlarından biri olan sulamanın sağlanması amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’nde bulunan ve aynı zamanda hayvan içme suyu olarak kullanılan gölette genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Tarım arazilerinin sulama ve besi hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması adına için büyük önem taşıyan göletteki çalışmalar, Göcek Mahallesi’ndeki üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Çalışmanın tamamlanması için gece de mesai yapan ekipler, vatandaşların takdirini topladı.

Mevsimsel yağışlar başlamadan önce göletlerdeki tamamlamak istediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 17 ilçede faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Usta, “Üreticimize destek olacak her çalışmanın içerisinde olacağız” dedi.