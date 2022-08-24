Manisa Akhisar'da yeni bir HİS daha tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Akkocalı Mahallesi’nde başlattığı yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapım çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 4 bin adet besi hayvanının göletten faydalanacağı belirtildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım hayvancılık ve üretim faaliyetlerine verdiği destekleri arttırarak sürdürüyor.

Bu kapsamda üreticilere destek olmak ve gelirlerini arttırmak amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göletleri yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Akhisar ilçesine bağlı Akkocalı Mahallesi’nde başlattığı yeni hayvan içme suyu göleti yapımını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Kurumumuzun imkanları doğrultusunda her alanda üreticilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayvan içme suyu göletleri konusundaki çalışmalarımız da hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerimizde aralıksız sürüyor. Son olarak Akhisar ilçemizin Akkocalı Mahallesi’nde yeni gölet yapımını tamamladık. Yaklaşık 4000 besi hayvanı bu göletten faydalanacak. Tarım şehri Manisa’mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek” dedi.