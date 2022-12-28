Manisa Akhisar'da 'verimli su'yun sonucu bekleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Dingiller mahallesine daha verimli su ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Dingiller mahallesine ulaşan suyun daha verimli ve kesintisiz olmasını sağlamak amacıyla yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için başlatılan sondaj çalışmaları tamamlandı.

Alınan numune teste gönderildi ve sonuçlar bekleniyor.

Olumlu sonuç alındığı takdirde, mahalleye daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına gerekli bağlantı yapılması amacıyla çalışmalara başlanacak.