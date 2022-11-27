Manisa Akhisar'da verimli su devrede

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesinde içme suyunun verimini ve kalitesini arttırmak amacıyla yeni açılan sondajı devreye aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kaliteli ve verimli içme suyu sağlamak adına yatırımlarına devam ediyor.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesinde yeni sondaj kuyusuna pompa montajı gerçekleştirilerek mahalle sakinlerine kaliteli ve verimli su imkanı sağlandı.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelindeki tüm vatandaşlarımıza kaliteli ve verimli su temini konusunda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu doğrultuda Akhisar ilçemize bağlı Çamönü Mahallemizde yeni açılan sondaj kuyusunda çalışmalar tamamlandı. Sondaj kuyusunun pompa montajı da ekiplerimiz tarafından yapılarak devreye alındı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde ihtiyaç olan her mahallemizde çalışmalarımız devam edecek” dedi.