Manisa Akhisar'da tarihi yolda önemli çalışma

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Akhisar ilçesine bağlı Selvili Mahallesinde yapılan yerinde dökme menfez imalatını Mahalle Muhtarı Fikret Bozkurt ile birlikte inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılı menfez ihalesi kapsamında Akhisar’ın Selvili Mahallesindeki çalışmalarını da tamamladı.

Mahallede, tarihi İpek Yolunun bir kolu olan ve Fatih Sultan Mehmet Döneminde düzenlenerek İstanbul-Manisa arasında kullanılan yolda önemli bir yerinde dökme menfez işi yapıldı. Yolun günümüz şartlarına göre dar olması sebebiyle yürütülen çalışma kapsamında yapılan çalışmayı MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü ve Mahalle Muhtarı Fikret Bozkurt ile yapılan çalışmayı yerinde inceledi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok Padişah ve Şehzadenin kullandığı yol yapılan çalışmayla yaya ve araç geçişi için güvenli hale getirildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İl genelinde kurulduğumuz günden bu yana birçok önemli menfez imalatı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Akhisar ilçemiz Selvili Mahallesinde de çok önemli bir projeye imza attık. Çalışmamız ile yol geçişinde yaşanan sıkıntılara çözüm ürettik. Muhtarımız ve mahalle sakinleri de çalışmadan çok memnun kalırken tarihi bir yolda güzel bir çalışma yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.