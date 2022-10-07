Manisa Akhisar'da sulama kooperatiflerine boru desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sulama kooperatiflerine boru desteği kapsamında, Akhisar ilçesinde hizmet veren Selçikli ve Soğandere sulama kooperatiflerine de borular teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sulama kooperatiflerine desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen kooperatiflere ve üreticilere yapılan boru desteği kapsamında Akhisar ilçesi Selçikli Sulama Kooperatifi ve Kurtulmuş Mahallesi Soğandere Sulama Kooperatifi’ne boru dağıtımı gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında Selçikli Sulama Kooperatifi’ne 160 mm/10atü O-pvc boru 1300 metre; Soğandere Sulama Kooperatifi’ne 110 mm/10atü O-pvc boru 695 metre ve 125 mm/10atü O-pvc boru 858 metre boru teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal kalkınma alanında desteklerin devam ettiğini ve tarımsal sulamaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, sulama kooperatiflerine sağlanan desteklerle tarımsal sulamaya yönelik önemli hizmet verdiklerini ifade etti.