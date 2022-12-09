Manisa Akhisar'da MASKİ'den Kobaşdere'ye ziyaret

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, 101 Mahalle Projesi kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Akhisar ilçesine bağlı Kobaşdere Mahallesini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahalle ziyaretleriyle vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor.

Yapılan ziyaretlerle vatandaşın talep ve istekleri dinlenirken İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Akhisar ilçesine bağlı Kobaşdere Mahallesini ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Buran Aktürk’e konuk olan Çakır’a, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan ve MASKİ İlçe Şefi Ali Tekinol da eşlik etti. 101 Mahalle Projesi ile alt ve üstyapısı yenilenen, yeterli içme suyu temini için sondaj kuyusu açılan Kobaşdere’de muhtar Buran Aktürk, hizmetleri nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Mahalle Muhtarı Aktürk’e, Başkan Ergün’ün hediyeleri takdim edildi.