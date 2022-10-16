Manisa Akhisar'da MASKİ'den enerji nakil hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesinde sondajın devreye alınması için enerji nakil hattı yapım çalışmaları tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Pekmezler Mahallesindeki sondajın devreye alınması için enerji nakil hattı çalışması gerçekleştirildi.

800 metrelik havai hat çalışması ile mahalleye kesintisiz su temin etmek için bir adım daha tamamlandı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.