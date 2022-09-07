Manisa Akhisar'da kurtuluş coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kurtuluş Günü Konserleri kapsamında ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, Akhisarlı hayranlarıyla bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü Konserleri kapsamında, ünlü sanatçı Murat Dalkılıç Akhisar'da sahne aldı.

Enerjisi ve sahne performansı ile sevilen şarkılarını Akhisarlılar için seslendiren Murat Dalkılıç, Akhisar'ın kurtuluş coşkusunu taçlandırdı.

Konser esnasında sahneye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ile Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sanatçı Murat Dalkılıç'a çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Enerjisi ve sahne performansı ile sevilen şarkılarını Akhisarlılar için seslendiren Murat Dalkılıç, Akhisar'ın kurtuluş coşkusunu taçlandırdı. Alanı dolduran Akhisarlılar da Murat Dalkılıç'a şarkılarında eşlik ederken, unutulmaz bir gece yaşama fırsatı buldu.