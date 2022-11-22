Manisa Akhisar'da içme suyu için yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Dingiller Mahallesi'ne daha verimli su ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Dingiller mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için başlatılan sondaj çalışmaları devam ediyor.

Suya ulaşıldığında alınan numune teste gönderilecek ve sonuçlar beklenecek. Olumlu sonuç alındığı takdirde, mahalleye daha verimli içme suyu ulaştırmak adına gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.