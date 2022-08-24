Manisa Akhisar'da içme suyu depolarına bakım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesindeki bir diğer içme suyu deposunun da bakım ve onarımını yaparak hanelere ulaşan suyun kalitesini artırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesinde bulunan bir diğer içme suyu deposunun da bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında depo içerisinde bulunan fayanslar yenileriyle değiştirildi. Yapılan yalıtım sistemi ve manevra odasının yenilenmesi ile depodaki kaçak suya da son verildi. Son olarak deponun dış kısmı da yenilendi. Böylece mahalle sakinlerine daha verimli, daha temiz ve kesintisiz su ulaşması sağlandı.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarı Gülten Demir, “Mahallemizde bulunan ikinci depomuzda MASKİ ekiplerimiz tarafından yenilendi. Çalışma kapsamında depomuzun fayansları değişti, boya ve badanaları yapıldı, tertemiz bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ ekiplerimize teşekkür ederiz” dedi.