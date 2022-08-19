Manisa Akhisar'da içme suyu depoları yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde içme suyu depolarının bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarının bakım onarımını yaparak vatandaşlara temin edilen suyun kalitesini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova mahallesinde bulunan içme suyu depolarının bakım onarım çalışması devam ediyor. Depoların fayans döşemeleri ve yalıtım sisteminin yapılmasıyla kayıp kaçakların önüne geçiliyor, depoda boya badana işlemleri de yapılarak manevra odası yenileniyor.

Mahalle Muhtarı Gülten Demir, “İçme suyu depolarımızın temizlenmesi büyük öneme sahip. MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallemize öncelik verdiği için mutlu olduk. 2 depomuz daha kaldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Eski borular artık yok. Fayans döşemeleri ile yalıtım ve boya badana işlemleri ile daha güzel olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederim” diye konuştu.