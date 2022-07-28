Manisa Akhisar'da Çamönü'nün altyapı sorunu çözülüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Çamönü mahallesinde kısmi kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştiriyor. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle muhtarı Yusuf Künel ve vatandaşlarla bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar’ın Çamönü mahallesinde 550 metrelik kısmi kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştiriyor.

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Necip Kurtarıcı ve yetkili personel ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle muhtarı Yusuf Künel ve çevre mahalle muhtarları ile bölgede bir araya gelen Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, muhtarlara yapılan çalışma hakkında bilgiler verdi. Çalışma tamamlandığında mevcut şebeke hattının toplayıcı hatta taşınması ile yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçilecek.

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Akhisar ilçemizin Çamönü mahallesinde mevcut kanalizasyon hattını 550 metrelik bir taşıma ile toplayıcı hatta bağlıyoruz. Bu çalışmanın amacı atıksuların derelere ve açık alanlara deşarjını önlemektir. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz hızlı bir şekilde imalat işlerine başladılar ve önemli bir yol kat edildi. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak bu çalışma ile yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlemimizi almış olacağız. İl genelinde ihtiyaçlar doğrultusunda tüm ekiplerimiz ile sahadayız” dedi.