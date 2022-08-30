Manisa Akhisar'da bir yeni sondaj daha

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesine yeni bir su kaynağı kazandırmak için sondaj kuyusu açma çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesine yeni bir su kaynağı kazandırmak için sondaj açma çalışmalarına başlandı.

Mahalle muhtarı Murat Gökçe, “Mahallemizde su yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşıyorduk. Sorunumuzu MASKİ Genel Müdürlüğüne bildirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde mahallemizde gerekli çalışmalar hemen başladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı şube müdürlerimiz de çalışmaları titizlikle yakından takip ediyorlar. Mahalle sakinlerimiz ve şahsım olarak bu çalışmayı alkışlıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz” dedi.