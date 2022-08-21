Manisa Akhisar'da bin 900 metrelik içme suyu hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Akhisar ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesinde bin 900 metrelik içme suyu terfi hattı çalışmalarını tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesinde bin 900 metrelik içme suyu terfi hattı çalışması gerçekleştirildi. Bağlantı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde mahalleye su temin edilecek.

Mahalle Muhtarı Fatih Demirel, “Mahallemize altyapı noktasında değerli yatırımlar yapılıyor. Son olarak içme suyu terfi hattı çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmayla su sorunumuz tamamen ortadan kalktı. Çalışmadan çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ ekiplerinden Allah razı olsun” dedi.