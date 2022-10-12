Manisa Akhisar'da 50 yıllık özleme sathi kaplama

Manisa'da yaklaşık 50 yıldır bir asfalt çalışması yapılmayan, bugüne kadar geçici tamiratlar yapılan Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi gurup yolunda Manisa Büyükşehir Belediyesi genişletme çalışmasının ardından sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Uzun yıllardır asfalt çalışmasını bekleyen Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi sakinlerinin özlemine Manisa Büyükşehir Belediyesi son verdi.

Hasköy ile birlikte yaklaşık 6 mahallenin gurup yolunda önce genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, ardından gerçekleştirdiği asfalt çalışmasıyla vatandaşları konforlu yolla buluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da; Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Sarnıç Mahalle Muhtarı Harun Doğan, Kabaağaçkıran Mahalle Muhtarı Yüksel Durgut, Durasıl Mahalle Muhtarı Ali Rıza Durmuş, Hasköy Mahalle Muhtarı Metin Koca ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu. Mahalle muhtarlarıyla tek tek selamlaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yürütülen çalışmalar hakkında teknik bilgi veren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Hasköy Mahallemizde gurup yolunda çalışmalarımızı tamamladık. Gördes ilçemize bağlayan karayollarına devam eden gurup yolu da 20 kadar mahallemize hizmet vermektedir. Mevcut yolda genişletme çalışmalarının ardından sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. 5 buçuk kilometrelik bu güzergâhta, mevcut yol genişliği ortalama 5 metredeyken genişletme çalışmasıyla yaklaşık 7-8 metre civarına çıkardık. Yağmur suyu geçişlerini sağlayabilmek amacıyla hendek ve koruge boru çalışmalarını da tamamladık. Önümüzdeki sezonda da diğer mahallerimizde asfalt çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda mahalle muhtarlarımızın gösterdiği hassasiyet konusunda teşekkür ediyorum. Çalışmalar boyunca arazide bulunarak ekiplerimize de destek verdiler” dedi.