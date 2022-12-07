Manisa Akhisar'da 300 metrede verimli suya ulaşıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı mahallesine daha verimli içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmasında 300 metrede suya ulaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde su yetersizliği sorununu ortadan kaldıracak çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarında 300 metre derinlikte suya ulaştı.

Borulama yapıldı, deneme pompası atılacak, alınan numune teste gönderilecek ve sonuçlar beklenecek. Olumlu sonuç alındığı takdirde gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.