Manisa Akgedik Kavşağı'nda kurakçıl peyzaj

Manisa'da il genelinde park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, temizliği ve düzeni noktasında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, peyzaj uygulamalarında susuz ve minimum su tüketen bitkileri tercih ederek kurakçıl peyzaj çalışmalarına da devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarında da suyun verimli kullanılması ve su kaynaklarının korunması ilkelerini göz önünde bulunduruyor.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında susuz peyzaj ve su kaynaklarını minimum değerde tüketen peyzaj çalışmaları yapılıyor. Akgedik Kavşağı'nda gerçekleştirilen kurakçıl peyzaj ve aydınlatma çalışması da vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Türk Bayrağı'nın simgesi ay-yıldız motiflerinin de yer aldığı peyzaj uygulamasıyla ilgili bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, peyzaj uygulamalarında suyun verimli kullanılması ve su kaynaklarını koruma gibi ilkeleri göz önünde bulundurduklarını belirterek, bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceklerini söyledi.