Manisa Ahmetli'de yeni şantiye alanına ziyaret

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Ahmetli ilçesine kazandırılan yeni şantiye alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Ahmetli ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik’e Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır ile Depolar Sevk ve İdare Şube Müdürü Tunca Doğan eşlik etti. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, ilçeye kazandırılan yeni şantiye alanında incelemelerde bulunarak detaylı bilgi aldı.

Ahmetli ilçesine modern ve işlevsel bir şantiye alanı kazandırıldığını vurgulayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, iş makinelerinin ve malzemelerimizin tek bir noktada toplanmış olmasının çalışma anlamında kendilerini daha da hızlandıracağını belirterek, tüm ilçelerde yatırımlara devam edeceklerini söyledi.