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Manisa Ahmetli'de taşkınlara karşı dere temizliği
Yerel 09.10.2022, 13:38
MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile taşkın riskine karşı önlem alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.
Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Yapılan çalışma ile taşkın riskine karşı önlem alındı. Derede biriken rüsubat da uzaklaştırılarak, suyun akışının sağlıklı olması sağlandı.
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