Manisa Ahmetli'de su taşkınlarına karşı önlem

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Kendirlik Mahallesinde 2500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirerek su taşkınlarına karşı önlem aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su taşkınlarından olumsuz etkilenmemesi adına il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Sel riskini ve taşkın hasarlarını en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmetli ilçesine bağlı Kendirlik Mahallesinde 2 bin 500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alınmış oldu.