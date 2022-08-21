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Manisa Ahmetli'de menfez çalışması
Yerel 21.08.2022, 15:10
MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesinde dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı.
Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte hem ulaşım güvenilir hale geldi hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.
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