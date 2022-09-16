Manisa Ahmetli de 'kasa'landı!

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından zeytin üretiminde ürün kalitesinin korunması amacıyla başlatılan zeytin kasası dağıtım projesi, Ahmetli ilçesiyle devam ettMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen zeytin üreticilerine 72 bin zeytin kasası desteği, Ahmetli ilçesiyle devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli İtfaiye Amirliği önünde düzenlenen zeytin kasası dağıtım programına Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Ziraat Odası Başkanlığı, mahalle muhtarları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Hedef, Zeytin Kasası Kullanımını Yaygınlaştırmak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, bu yıl tarıma 70 milyon TL gibi önemli bir bütçe ayırdıklarına dikkati çekerek, "Bu kapsamda zeytin üreticilerimize 72 bin adet zeytin kasası dağıtımını da yüzde 100 belediyemiz hibesiyle gerçekleştiriyoruz. Ahmetli ilçemizde de 210 üreticimizi bu hizmetimizden faydalandırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zeytin üreticilerimizin ürün toplaması sırasında ürünlerinde kalite kaybı yaşamaması düşüncesiyle zeytin kasası kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.