Manisa, afet bölgesinde ilaçlamayı sürdürüyor

Afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması, haşere ve benzeri oluşumunun önlenmesi amacıyla bölgede kurulan çadır kentler, konteynerler ve ortak kullanım alanları ile kanalizasyonlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ardından yaraların sarılması için ilk andan itibaren afet bölgesinde çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması ve olası bir salgının önüne geçmek amacıyla bölgede kurulan çadır ve konteyner kentlerde ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi.

Tüm alanlarda çalışmaları dikkatle ve titizlikle yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vektör üremesinin önüne geçmek için fare, hamamböceği uygulaması ile ortam dezenfeksiyonu çalışması yaptı.

Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği belirtilirken, afetzede vatandaşlar da yapılan çalışma nedeniyle Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.