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Manisa 6 Eylül Meydanı'nda çevre düzenlemesi

Yerel 16.12.2022, 17:51
Manisa 6 Eylül Meydanı'nda çevre düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesi Uğur Mumcu Caddesi’nde gerçekleştirdiği prestij cadde projesi kapsamında Otogar Bölgesi olarak bilinen 6 Eylül Meydanını da parke taşı ve aydınlatma çalışmaları ile yeniledi.MANİSA (İGFA) -  Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Müdürü Kağan Tuncelli, MHP İlçe Başkanı Şakir Can, İhsaniye Mahalle Muhtarı Hayrettin Yavrular ve Atatürk Mahalle Muhtarı Nalan Arı ile birlikte Gölmarmara’da Uğur Mumcu Caddesi’nin ardından Otogar Bölgesi olarak bilinen 6 Eylül Meydanının da son durumunu yerinde inceledi.

Yapılan çalışma hakkında Öztozlu ve beraberindeki heyete bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Atatürk Bulvarı ve Uğur Mumcu Caddesi’ni prestij proje olarak ilçe halkımızın hizmetine sunduk. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı otogar bölgesi olarak bilinen 6 Eylül Meydanının parke taşı ve aydınlatmalarını yeniledik. Halkımızın beğenisine sunduk” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da yapılan çalışmalarla Gölmarmara’nın çehresinin değiştiğini belirterek vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

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