Manisa 190 personeliyle deprem bölgesinde sahada

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 10 şehrini etkileyen ve ülkemizi yasa boğan deprem faciasıyla birlikte tüm imkanlarını seferber ederek, bölgede yara sarma çalışmalarına büyük katkı sağladı.MANİSA (İGFA) - 4 günün geride kaldığı afet bölgesinde çalışmalar devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ; 190 personel, 69 araç ve 1 arama-kurtarma köpeğiyle arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katkının yanı sıra ayni yardımların bölgeye ulaştırılmasında da özveriyle hareket ediyor.

Tüm Türkiye’nin yara sarmak için tek yürek olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve bu acı günleri birlikte atlatacağız” dedi.

Acı haberle birlikte ilk olarak şafak vaktinde 6 araç ve 53 personelden oluşan itfaiyesini bölgeye sevk ettiğini belirten Başkan Ergün, ilk andan itibaren desteğini arttıran ve yara sarma çalışmalarına yardım elini uzattıklarını kaydederek, "Acı olayın 4’üncü günü geride kaldı. Büyükşehir olarak 190 personel, 69 iş makinesi, hasta nakil ambulansı, TIR ve kamyonlardan oluşan araç filosu ve 1 arama-kurtarma köpeği ile arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyoruz. Bu arada AFAD gönüllülerini afet bölgesine taşıyan Manisa Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler de, dönüşte güzergah üzerindeki yerleşim yerlerine gitmek isteyen afetzedelere hizmet veriyor" diye konuştu.