Mania Selendi'nin çehresi değişiyor

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesini ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Gürbüz ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, 101 mahalle projesi kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesine ziyarette bulundu.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk ve MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Daire Başkanı Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti. Çakır, MASKİ bünyesinde alt ve üstyapısı yenilenen ve içme suyu deposu inşa edilen Halılar’a hizmetlerin devam ettiği bilgisini verdi.