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MaNga'nın Kocaelispor şarkısı gündemden düşmüyor
Yerel 12.09.2022, 13:39
MaNga’nın Kocaelispor şarkısı beIN SPORTS ile milyonlara ulaştı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kentin markası Kocaelispor’un 56’ncı kuruluş yıl dönümü ve 24 Nisan Dünya İzmitliler günü sebebiyle Kocaelispor için MaNga’ya hazırlattığı şarkı, ulusal basının gündeminden düşmüyor
Yakın zaman Kocaelispor camiasına ve vatandaşlara armağan edilen şarkı tüm ülkede büyük yankı uyandırırken, son olarak beIN SPORTS ekranlarında milyonlarla buluştu.
Sine Çakır ve Yonca Oskay’ın bir arada gerçekleştirdiği beIN Hafta Sonu programında ekranlara yansıtılan MaNga’nın Kocaelispor şarkısı, Sine Çakır ve Yonca Oskay’ın da beğenisini kazandı.
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