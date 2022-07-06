Manavgat Karabucak yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, genişletilen ve alt yapı hazırlığı tamamlanan Manavgat ilçesi Karabucak yolunda asfalt çalışması başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanında bulunan grup yollarında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat ilçesi Karabucak yolunun zamanla deforme olması üzerine Kırsal Hizmetler ekipleri çalışma başlattı. İlk olarak yolda genişletme ve alt yapı çalışması yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla 11 km’lik yolun sathi asfaltla kaplamasına başlandı.

Manavgat Karabucak Mahalle Muhtarı Hasan Arslan “Yolumuzun altyapısı ve genişletme çalışması tamamlandı. Taleplerimiz doğrultusunda Başkanımız Muhittin Böcek yolumuzun asfaltlama çalışmasına Kurban Bayramından önce başlattı. Yolumuz daha konforlu olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.

Ekipler diğer taraftan Manavgat ilçesi Namaras, Halitağalar ve Güneycik grup yolunun ikinci etap altyapı çalışmalarının da sonuna geldi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte grup yolunda asfaltlama çalışması yapılacak.