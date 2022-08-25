Manavgat'a 2,5 milyar liralık yatırım

Manavgat’ı ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’le bir araya gelerek, ilçede kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin Manavgat’ta devam eden projelerle birlikte 2 milyar 463 bin liralık yatırımı bulunduğunu söyledi. ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat’ı ziyaret etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile bir araya gelen Başkan Böcek, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde iki belediyenin bürokratlarının da yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi. İlçe sorunlarının ele alındığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat’a yapılan yatırımlar değerlendirildi. Kısa, orta ve uzun vadede birlikte hayata geçirilecek projeler masaya yatırılırken, görüş alışverişinde bulunuldu.

Biz Birlikte Yaparız

İki başkan toplantının ardından basın mensupları ile buluştu. Seçimlerde “Ben, sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız” diyerek yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Böcek, kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerine devam ettiklerini söyledi. Manavgat’a çalışma arkadaşları ile birlikte geldiğini ifade eden Böcek, “Manavgat ilçemizde neler yaptık ve neler yapacağız, programımızda nelerimiz var bunlarla ilgili Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen ile görüş alışverişinde bulunduk. Manavgat için çalışmaya, bütün vatandaşlarımızın emrinde olmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

2 Milyar 463 Bin Liralık Yatırım

Bir turizm merkezi olan Manavgat’ın özellikle alt yapı eksikliğini gidermek için önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Başkan Böcek, şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar Manavgat’ta toplamda 353 km içme suyu, 31 km kanalizasyon yatırımı, 127 bin metrekare asfalt yaptık. Yangın bölgesinin içme suyu sorunlarını çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Yangın bölgesindeki 50 mahallenin içme suyu için büyük bir proje yürütüyoruz. Sadece Belenobası grup içme suyu projesine ASAT Genel Müdürlüğümüz olarak harcadığımız rakam güncel tutarla 150 milyon lira. 1 Nisan 2019’dan bugüne Manavgat’a yaptığımız toplam alt yapı yatırım bedeli ise güncel rakamlarla 1 milyar 350 milyon liradır. Ayrıca 2023 sonuna kadar da 540 milyonluk daha yatırım planladık ve çalışmalarımız devam etmektedir. Toptancı Hal gibi diğer yatırımları da eklediğimizde Büyükşehir olarak Manavgatımıza 2 milyar 463 bin liralık yatırımımız vardır.”

Asat'ın Aylık Faturası Beşe Katlandı

ASAT Genel Müdürlüğü’nün halka sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlarken ciddi bir elektrik gideri olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, “Geçen yıl bu aylarda ASAT’a aylık 25 milyon lira elektrik faturası geliyordu. Bu ay ise fatura 128 milyon liraya yükseldi. 25 milyon nerede 128 milyon nerede. Bu zorlu şartlarda yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Türkiye’de su satışlarıyla ilgili KDV yüzde 8 den 1’e düşürüldü. Ancak bizim elektrik giderimizle ilgili asla KDV indirimi yapılmıyor” dedi.

Toptancı Hal Eylül Sonu Hizmette

Şehrin merkezinde kalmış, eskiyen toptancı halin yerine Manavgat’a modern bir hal kompleksi kazandırdıklarını belirten Başkan Böcek, şunları söyledi: “Komisyoncu arkadaşlar Eylül sonuna, yeni toptancı halde üreticilerin mallarını satmaya başlayacak. Bugüne kadar 93 milyon lira harcadığımız bir yatırımdır. Katı Atık Transfer İstasyonu yatırımımız da 5 milyon liraya mal oldu. Bu yatırımımız Manavgat Belediyesi’ne yakıt ve zaman açısından önemli katkı sağladı. Kırsal mahallelerin yollarına 75 milyon liralık yatırım yaptık. Taşağıl Kapalı Devre Sulama Sistemi’ni hayata geçirerek, kurak toprakları suyla buluşturduk. Ayrıca Halk Et, Halk Süt, Çölyak hastalarına gıda yardımı da dahil olmak üzere, ATASEM, ATABEM, Sosyal Kart gibi sosyal hizmetlerimiz de devam etmektedir.”

Manavgat'a Oymapınar Suyu

Manavgat deyince Oymapınar Barajı’nın akla geldiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Oymapınar’ın çok hijyenik çok temiz bir suyu var. Kendi cazibesiyle akan bir su. 2004- 2005 yıllarında bir firmaya verilmiş. Manavgat halkına Oymapınar’dan kendi cazibesiyle gelen suyu kullanmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Naras Köprüsü İhaleye Çıkıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangın sırasında hasar gören 37 mezarlığın düzenlenmesiyle ilgili ihaleyi tamamladıklarını, çalışmaların önümüzdeki haftalarda başlayacağını söyledi. Başkan Böcek, ihtiyacı karşılamayan Naras Köprüsü ile ilgili 15 Eylül’de ihaleye çıkacaklarını da kaydetti.

Hayal Ettiğimiz Çalışma Ortamı

İki belediye arasında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Büyükşehir ve Manavgat Belediyeleri nezdinde yapılanları, yapacaklarımızı, ileriye dönük programlarımızı istişare imkanı bulduk. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Güzel şeyler yapılıyor. Uzun süredir hayal ettiğimiz bir çalışma ortamını yakaladık. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri koordineli çalıştığı ve istişare içerisinde olduğu müddetçe başarının geleceğini ifade etmiştik. Bugün bunun bir örneğini yaşıyoruz” dedi.