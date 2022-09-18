Mamak'ta 15 yıllık hasret bitiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 yıldır yuvalarından ayrı kalan hak sahiplerini yeni evlerine kavuşturmak ve bu süreçte oluşan kira yükünü ortadan kaldırmak için Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda çalışmalarını hızla sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte kangrene dönen sorunları tek tek çözüme kavuşturmaya devam ederken, Mamaklıların yıllardır hasretle beklediği konutların inşasını da sürdürüyor.

Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında modern konutlar inşa etmek için düğmeye basan ABB, iştiraki PORTAŞ ile yaptığı iş birliği sonucunda ilk etapta 782 konut ve ticari alanların tamamlanması için çalışmalara başladı. PORTAŞ ekipleri, konutların en kısa sürede tamamlanması için bölgede yoğun mesai harcıyor. Konutları tamamlanan vatandaşlar 15 yıldır ayrı kaldıkları mahallelerine dönüş yaparken Büyükşehir Belediyesi de kira yükünü azaltmış olacak.

BEŞİNCİ VE YEDİNCİ ETAPLARDA ÇALIŞMALAR HIZLANDI

PORTAŞ ile yapılan protokolün ardından, çok sayıda ailenin hasretle evlerini beklediği Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin beşinci ve yedinci etaplarında çalışmalar hız kazandı. 150 bin metrekare inşaat alanına sahip 12 konut bloğu ve 1 ticari bloktan oluşan inşaatta, tünel kalıp ve yapım çalışmaları Ankara Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları kullanılarak sürdürülüyor.

Mahalle kültürünün yaşatılması ve sosyal donatılara sahip olması planlanan konutların kalan etapları için ise çalışmalara en kısa sürede başlanması hedefleniyor.

“MAĞDURİYET İÇİNDEKİ MAMAK HALKI EN KISA SÜREDE KONUTLARINA KAVUŞACAK”

Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren PORTAŞ İnşaat Yapım Kontrol ve Kabul Şube Müdürü Namık Doğan Albayrak, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak halkına verdiği sözleri tutabilmek için iştirak firması PORTAŞ ile protokol imzalamış ve 782 konut ile ticari alanların yapımına başlamıştır” dedi. ABB ve PORTAŞ’ın kendi öz kaynaklarıyla proje çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

“5’inci ve 7’nci etaplar kapsamında, 3 parselde 150 bin metrekare inşaat alanına sahip olarak 12 tane konut bloğundan, bir tane ticaret bloktan oluşan şantiyesine başlamıştır. Geri kalan konutların yapımına da en kısa sürede başlanacaktır. Mağduriyet içindeki Mamak halkı yeni konutlarına en kısa sürede kavuşturulacaktır.”

BÖLGE GECEKONDULARDAN DA ARINDIRILIYOR

14 mahalle ve 11 etaptan oluşan proje alanında, yıkımı planlanan 15 bin gecekondunun yıkımı da devam ediyor. Gecekondulardan 12 bin 500’ü yıkılırken, bir yandan da güvenlik ve çevre sağlığını tehdit eden hafriyatları temizleniyor. Kalan 2 bin 500 gecekondunun da en kısa zamanda yıkım işleminin başlaması planlanıyor.

ABB Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez projenin Boğaziçi etabında nisan ayı itibarıyla çalışmalara başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu bölge, yaklaşık 15 bin gecekondunun dönüştürüldüğü projenin bir kısmını oluşturuyor. Ekiplerimiz günlük olarak aşağı yukarı 500 ton hafriyat atığı çıkartıyor. Yıkılan gecekonduların artıklarını temizleyerek hem buranın bir çöküntü alanı görüntüsünü kaldırmak hem de aşağıdaki Doğukent Bulvarı yönünde oluşan kötü görüntüyü yok etmek amacındayız. Buradan sonra bu kentsel dönüşüm projemizin diğer etaplarına doğru çalışmalarımızı genişletmeyi planlıyoruz.”