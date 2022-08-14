“Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı” projesinde sona doğru

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok kırsal mahalledeki yaklaşık 650 bin kişiye sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyu sağlayacak olan “Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Ana İletim Hattı”nın tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.ANKARA (İGFA) - 5 kilometrelik projenin 19 kilometresi tamamlandı. İki ayrı güzergâhta devam eden ve son 6 kilometresi kalan projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre ilçelerde yıllardır devam eden su sorunlarını birer birer çözmeye devam ediyor. Başkentlilerin temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmaları için yoğun mesai harcayan ASKİ Genel Müdürlüğü bir ilçenin daha su sıkıntısını giderecek projeyi tamamlayarak hayata geçiriyor.

Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok kırsal mahallede toplamda 650 bin kişiyi etkileyecek olan “Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Ana İletim Hattı” projesinde sona yaklaşıldı. İki ayrı güzergâhta devam eden 25 kilometrelik hattın 19 kilometresi tamamlanırken, kalan 6 kilometrelik kısmının ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar bitirilmesi hedefleniyor.

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK, TEKNİK EKİPLER İLE SAHADA İNCELEME YAPTI

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çankaya Yeşilkent Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde denetlerken, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Gölbaşı ilçe merkezimize ve birçok kırsal mahalleye içme suyu sağlayacak olan ana isale hattı projemizde artık sona yaklaşıyoruz. 25 bin metrelik bir metrajımız vardı şu an yapılmayı bekleyen 5 buçuk, 6 kilometrelik bir kısmımız kaldı. Gerek projenin başlangıç noktası olan Mamak merkez olsun gerekse de Gölbaşı’nda Eymir Gölü güzergâhı olsun, iki güzergâhtan karşılıklı gelerek projeyi tamamlayacağız. Hedefimiz projeyi önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar bitirmek. “

PROJE 650 BİN KİŞİLİK NÜFUSUN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK

25 kilometre uzunluğundaki projede 5 bin metreküp kapasiteli bir su deposu ile iki terfi istasyonu da inşa ediliyor. Projenin yapımında şu ana kadar 13 kilometre 311 metre çelik boru, 5 kilometre 357 metre de duktil boru imalatı gerçekleştirildi. Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde bulunan PG Terfi Merkezi’nin betonarme, mekanik ve elektrik imalatları bitti, çevre düzenlemesi ise devam ediyor. 5 bin metreküplük TG1 Su Deposu ve PG1 Terfi Merkezi’nin ise betonarme imalatları da hızla ilerliyor.

GÖLBAŞI’NIN SU KESİNTİLERİNDEN MAĞDUR 26 MAHALLESİ RAHATLAYACAK

Özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintileri ile mağdur olan Gölbaşı halkına rahat bir nefes aldıracak içme suyu ana isale hattı inşaat çalışmalarının 28 Şubat 2021 tarihindeki başlangıç noktası Mamak 398. Cadde ve devamındaki Dereboyu Caddesi üzeri oldu. 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla ise 2. ekip, projede asıl başlangıç noktası olarak planlanan Mamak Polis Merkez Amirliği’nin yanındaki Şehit Zülfü Çelik Sokak’ta (Çağlayan Mahallesi) çalışmalara start verdi. Tıp Fakültesi Caddesi ve Süleyman Ayten Caddesi, Dereboyu Caddesi, Mutlu Mahallesi 398. Cadde’den devam eden hattın öncelikle Mamak ilçesi bölümünde yer alan kısımları tamamlanırken bölgeden sorunsuz bir şekilde ayrılan ASKİ ekipleri, İmrahor Vadisi ve Eymir Gölü güzergâhında çalışmalarını sürdürdü.