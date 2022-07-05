Malatyalılar şehitlerin isimlerini ölümsüzleştirdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatanı, bayrağı ve milleti için şahadet şerbetini içen şehitlerinin isimlerinivermiş olduğu kavşaklarda yaşatacak.MALATYA (İGFA) - Ülke topraklarının muhafazası ve şer odaklarının emellerini boşa çıkarmak için canlarını seve seve bu vatan için feda eden Şehitlerin isimleri Malatya’da Cadde, sokak, okul ve kavşaklara verilerek unutturulmuyor.

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 20 Haziran 2018 tarihinde teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in ismi Yeşiltepe Koşu Mahallesi Adli Tıp Kurumu arkasında bulunan kavşağa verildi.

Geçtiğimiz 24 Mayıs 2022 tarihinde PKK terör örgütüne yönelik Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen sınır ötesi Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin ismi ise Şehir Mezarlığı girişindeki kavşağa verildi.

Mertebelerin en yücesi olan şehitlik mertebesine erişmiş olan her iki şehidin isimlerinin unutulmaması ve gelecek nesillerin bu toprakların korunması için nice canların feda edildiğinin idrakinde olmaları için şehit isimleri bu şekilde ölümsüzleştiriliyor.