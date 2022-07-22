Malatyalılar istikbale yürüdü

Malatya 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü yapıldı.

MALATYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 25’incisi kutlanan Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında kortej yürüyüşü on binlerin katılımıyla coşkuyla yapıldı.

‘Malatya tek yürek, mazisine layık istikbale yürüyor’ sloganıyla gerçekleştirilen 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü Malatya’nın bütün renklerini bir araya getirdi. Malatya’nın bütün kesim ve kesitlerinin, bütün renklerinin bir araya geldiği kortej yürüyüşü renkli görüntülere de sahne oldu.

Mehteran Takımının marşları ile birlikte coşkulu kalabalığın yürüyüşü Valilik önünden başlayarak Büyükşehir Belediye Binası önünde son buldu.

44 çocuğun sünnet ettirildiği, mahalli sanatçıların yer aldığı, jandarma ve polis atlı birliklerinin olduğu, cirit takımının, halk oyunları gösterilerinin bulunduğu kortej yürüyüşünde, bisikletliler, modifiye araç tutkunları, yurt dışından gelen yabancı dans gurupları, siyasi parti temsilcileri ve üyeleri, ilçe Belediye Başkanları ve meclis üyeleri, Malatya’da yer alan vakıf, oda ve dernek başkanları ve üyeleri, STK’lar, Malatya’da bulunan hemşeri dernekleri, Malatya’nın 13 ilçesinden 7’den 70’e bütün Malatyalılar birlik ve beraberlik içerisinde coşkuyla tek yürek mazisine layık istikbale yürüdü.

Yoğun katılımın olduğu ve coşkuyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın yanısıra Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili M. Celal Fendoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya eski Belediye Başkanlarından Mehmet Yaşar Çerçi, H. Cemal Akın, Siyasi Partilerin il ve ilçe başkanları, askeri ve mülki erkanın da iştirak ettikleri kortej yürüyüşü sırasında vatandaşlara Türk Bayrağı, şapka, su, kayısı ve çeşitli hediyeler verilirken binalardan da korteje katılanların üzerine karanfiller atıldı.