Malatya 'Şire Pazarı' sağlıklaştırılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Halfeti Mahallesinde bulunan şire pazarında yapılan sokak sağlıklaştırılması ve cephe giydirme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın kent hafızasını ve belleğini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli mekânlarından biri olan şire pazarında cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırması çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı bölgede incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı ve bölgedeki esnafı ziyaret etti.

Şire pazarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Şehrimizin altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanında şehir merkezinde kent estetiğiyle ilgili güzel çalışmalar yapıyoruz. Daha önce kuyumcular çarşısı, hastane minibüs durakları gibi alanlarda cephe yenileme ve sokak sağlıklaştırılması çalışması yapılmıştı. Kapalı çarşı otobüs durakları ve soykan parkı önünde bulunan otobüs duraklarında yenileme çalışmaları yapıldı. Şire pazarının olduğu sokakta Sayın Başkanımızın ziyaretleri sırasında esnaflarımızın talepleri olmuştu. Bizlerde Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Cephe yenileme, boya ve sıva çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Tente ve tabela çalışmalarını da boya ve sıva çalışmaları tamamlandığında esnafımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Şire pazarının Malatya’nın dışarı açılan penceresi olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin muhtelif yerlerinde sokak sağlıklaştırma, cephe giydirme ve yenileme çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Büyük bir kısmı bitirildi. Halfeti mahallemizde ve eski şire pazarı bölgemizde binaların cephe giydirmeleri ve sokak sağlıklaştırması çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmaların Malatya’mıza, Malatyalı esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Gürkan, "Şire pazarı Malatya’nın dışa açılan bir penceresidir. Bu pencerenin görsel anlamda güzel olması ve güzel görünmesi lazım. Bu anlamda da yapılan çalışmaların bir an evvel bitirilmesi, vatandaşlarımızın hizmetine sunulması ve görsel kirliliğinde önüne geçilmesi noktasında arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları tebrik ediyorum, hayırlı olsun” dedi.