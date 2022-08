Malatya protokolü veda yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle başka görevlere atanan 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ile 2.Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Zafer Uğur için Nikah Sarayında veda yemeği düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen veda yemeğine Vali Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldılar.

Veda yemeğinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan Hatay-Serinyol’daki Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığına, 2.Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Zafer Uğur ise Kıbrıs 14. Zırhlı Tugay Komutanlığına atanmışlardır. Her iki Paşamızla görev süremiz içerisinde çok güzel uyumlu, birliktelik sergiledik. Her iki Paşamızla güzel bir çalışma ortamımız oldu. Tümgeneral Selami Paşamız Malatya’da hem vatandaşlarımızla hem de kamu kurum ve kuruluşlarımızla güzel bir ilişki içerisindeydi. Yeni görev yerlerinde her iki paşamıza da başarılar ve ordumuza muzafferiyetler diliyorum. Malatya’ya yapmış olduğunuz hizmetlerden ve ordumuza yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı bütün Malatyalı hemşerilerim adına minnettarlığımı ve şükranlarımı sunuyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Ailelerinizle birlikte huzurlu bir ortam temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen program sonunda Başkan Gürkan, Tümgeneral Selami Arslan ve Tuğgeneral Zafer Uğur’a Arslantepe’de çıkartılan ve dünyanın bilinen ilk kılıcın replikasını hediye etti.