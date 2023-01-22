Malatya Orduzu'da yerel belediyeden yatırım atağı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi, Orduzu Rekreasyon proje alanı ve EXPO 2028 Malatya Dünya Bahçeleri Fuar alanını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan çalışmaların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın inceleme programına,DSİ 92. Şube Müdürü Mehmet Aytaç Sucu, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyayve daire başkanları eşlik etti.

Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi’ninkaba inşaatının tamamlandığını vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde şu anda kaba inşaatlarımız tamamlandı. İç kısımda tesisat ve çelik çatı imalatımız devam ediyor. Kompleksimiz Mayıs ayına kadar inşallah tamamlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi ve EXPO 2028Malatya Dünya Bahçeleri Fuar alanınıçalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ifade eden Malatya DSİ 92. Şube Müdürü Mehmet Aytaç Sucu,“EXPO 2028’in düzenleneceği Orduzu bölgesinde devam eden inşaat çalışmaları yerinde incelemek için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’la bir araya geldik. Mevcut yapılan çalışmalarda herhangi bir sorun olmadığını gördük. Gerçekleştirilen hizmetler için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a ve ekibine şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim” diye konuştu.

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Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi, Orduzu Rekreasyon proje alanı ve EXPO 2028 Malatya Dünya Bahçeleri Fuar alanını yerinde inceleyenMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,“Yaptığımız incelemede göletin kapasitesi, su hacminin artırılması, vatandaşı suya düşme tehlikesini önlemek amacıyla gerekli duvar çalışmaları yapıldı.Köprü çalışmaları da tamamlandığında vatandaşımız buradan Turgut Özal Tabiat Parkı’na köprü yoluyla gidip gelebilecekler. Aynı zamanda bu alanda EXPO 2028 icra edileceği için Millet Bahçeleri’nin alanlarının oluşturulması için de çalışmalarımız yapılıyor. Çalışmalarımız neticesinde 5 bin kişilik kapalı spor salonu, Malatya’ya yakışacak bir cimnastik salonu, gençlik karşılama ve konaklama merkezi yapılıyor. Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksine yaptığımız çalışmaları yerinde görmek ve incelemek maksadıyla burada bulunuyoruz. Kompleksimizin kaba inşaatlarının bittiğini, iç dizayn ile alakalı ince işçilik gerektiren işlerin de başladığını görüyoruz. İnşallah bunlar Mayıs, Haziran ayları gibi neticelenecektir. Yapılan çalışmalarımızın da Malatyalı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.