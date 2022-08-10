Malatya MASKİ'de geleneksel etkinlik

Malatya'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure Günü etkinliğinde personele aşure ikramında bulunan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, birlk ve beraberliğin daim olmasını diledi.MALATYA (İGFA) - Aşure Günü etkinliği programına; MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Müdür Yardımcıları, Daire başkanları ve personeller katıldı.

“Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın ve birliğin sembolüdür” diyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Aşure Günü’nün birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Kurumumuzda, aşure ikramı her yıl geleneksel olarak yapılıyor. Mesai arkadaşlarımıza ve misafirlerimize ikramda bulunduk. Kurumumuza bağlı tüm birimlerde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden ve samimi yol arkadaşlıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.