Malatya MASKİ'de 'depo temizliği' uyarısı

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, apartman ve işyerlerindeki su depolarının yılda en az iki kez temizlik ve bakımının yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın çoğunun bu bakımı yaptırmadığını gördük” dedi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, apartman ve iş yerlerinde bulunan su depolarının temizliği konusunda vatandaşları uyardı.

En sağlıklı haliyle içme suyunu abonelerine sunduğunu ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, abonelerin de suyu hijyenik şekilde, güvenle tüketebilmeleri için üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Konu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, binaların su depolarının temizlenmesi gerektiği belirterek, “İş yeri ve apartmanlarda bulunan su depoları, sağlık için yılda en az iki kere temizlenmeli. Sağlığımız için hayati önem taşıyan su depolarının kirlenmesi sonucunda suyun içerisinde bulunan klor aktivitesini yitirir ve bu sebepten dolayı hastalık yapıcı bakteri, sarılık, dizanteri gibi mikropların üremesine sebep olur. Özellikle yaz aylarında bu bakteriler daha da çoğalarak hastalıklara davetiye çıkartır. Sağlık Bakanlığı tarafından apartman ve iş yerlerindeki depoların yılda iki kez temizletilmesi gerektiği belirtiliyor. Sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için herkes apartman ve iş yerlerinde bulunan su depolarını en kısa sürede temizletmeli” uyarısında bulundu.