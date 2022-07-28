Malatya Kent Konseyi'nden YKS danışmanlığı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sentez Dershanesi işbirliğinde YKS’ye giren ve tercih yapmayı hak eden öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Yeni Cami Meydanında Tercih Merkezi açtı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu Temsilcisi Cumali Aydoğan, doğru tercih yapmaları konusunda öğrencilere destek vermek amacıyla tercih çadırı açtıklarını söyleyerek, öğrencilerin ilgi alanlarına göre tercih yapmalarının önemli olduğunu vurguladı.

YKS tercih çadırında uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercih süresi boyunca öğrencilere hizmet vereceklerini söyleyen Aydoğan, “Öğrencilerin yapacakları tercihleri ile dünyanın sonu olmadığını farkında olmaları gerekiyor. Yapmış oldukları tercihlerden ziyade her zaman için tercih edinebilir insan olmak en önemlisidir” dedi.

Sentez Eğitim Kurumu adına konuşan Ali Selçuk, “Biz öğrencilerimize tercih konusunda hata yapmamaları adına bir merkez oluşturduk. Emeklerinin karşılığını almaları konusunda YKS öncesi öğrencilerimizin yanında olduğumuz gibi, tercih döneminde de öğrencilerimizin yanındayız” dedi. 5 Ağustos tarihine kadara Soykan Meydanı’nda hizmet vereceklerini söyleyen Selçuk, Malatya Büyükşehir Belediyesine ve Malatya Kent Konseyine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tercih çadırını ziyaret eden öğrenciler sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek destek veren herkese teşekkür ettiler.