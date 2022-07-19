Malatya İtfaiyesi'nden bayram raporu

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde toplam 349 vakaya müdahale edildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 9 günlük bayram tatili süresince yüzlerce vakaya müdahale edildi.

9-17 Temmuz tarihleri arasında başta yangınlar olmak üzere, trafik kazaları, ev, işyeri ve araç yangınları, boğulma, sel ve su baskını, hayvan kurtarma ve diğer tali görevlere anında müdahale edildi.

Büyükşehir İtfaiyesi Çağrı Merkezine gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler, 9 günlük tatil süresince 88 yangın, 30 trafik kazası, 22 hayvan kurtarma, 202 diğer tali görevler, 55 ev, işyeri ve araç yangını, 1 sel ve su baskını ile 1 boğulma olayına müdahale etti.

Bayram tatili süresinde toplamda 349 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri ayrıca 3 can kaybının yaşandığı trafik kazalarında olaylara müdahale ederek 10 yaralının sağlık ekipleri tarafından hastanelere naklinin gerçekleştirmesini sağladı.