Malatya genelinde kapalı yol kalmadı

Malatya merkez ve ilçelerde kapanan yolları açma çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün öğle saatleri itibariyle kapalı tüm yollar açıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, kar yağışının akabinde Malatya genelinde 530 mahalle yolunun kapandığını, ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde 3 Şubat Cuma günü saat 12.00 itibariyle tüm yolların açıldığını ve kapalı yol kalmadığını belirtti.

Cemal Noğay, “Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren 7/24 esasına göre 500 araç ve iş makinesi ile 1300 personelimiz,718 mahallemizde vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için sahada karla mücadele çalışmalarına başladılar. Yağışın ardından ilk etapta 530 mahalle yolumuz kapanmıştı. Ancak ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde 3 Şubat Cuma günü sabah saatlerine kadar kapalı yolların büyük bölümü açılmış sadece 72 mahalle yolumuz kalmıştı.

Ekiplerimizin çalışmaları ile gün içerisinde kapalı olan Akçadağ’da 6, Arapgirde 8, Battalgazi’de 3, Darende’de 13, Doğanyol’da 4, Hekimhan’da 8, Kale’de 2, Kuluncak’ta 5, Pütürge’de 11, Yazıhan’da 10, Yeşilyurt’ta 2 olmak üzere toplam 72 mahalle yolu da açılmış oldu. Böylece an itibariyle kapalı yolumuz bulunmuyor. Ancak kırsalda özellikle yüksek kesimlerde tipi nedeniyle zaman zaman yollarımızda kısmı kapanmalar oluyor, bu yollar da ekiplerimizin anında müdahalesi ile tekrar açılıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi olarak Meteoroloji ile birlikte koordineli bir şekilde çalışırken, hafta sonunda da il genelinde kar yağışının olması bekleniyor.