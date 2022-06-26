Malatya el değmeden üretilecek, profesyonelce koruyacak... Ekmek ve Yemek Fabrikası şekilleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye hitap edecek şekilde yapımına başlanılan yeni Ekmek ve Yemek Fabrikasının inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya'da proje alanı yaklaşık 7 bin 500 metrekare, kapalı alanı ise yaklaşık 11 bin metrekare olan inşaat alanına sahip ve bölgeye hizmet edecek şekilde planlanan ekmek ve yemek fabrikası projesinde el değmeden üretilecek ürünler, hem profesyonelce muhafaza edilebilecek hem de transferi gerçekleştirilebilecek.

Aynı bina içerisinde yapılacak olan fabrikalardan yemek fabrikası bünyesinde; sıcak ve soğuk depolarile mutfaklar ve hazırlık odalarının yanı sıra bulaşık yıkama alanları, personel odaları, yemekhane ve diğer teknik birimler yer alacak.

Ekmek fabrikası bünyesinde ise, üretim holü, sterilizasyon alanı, un deposu, hamur hazırlama fermente odası, soğuk hava deposu, pasta çeşidi hazırlama, paketleme-sevkiyat, kazan-kasa yıkama üniteleri, laboratuvar ile teknik ve idari birimler yer alacak. Ayrıca, MEGSAŞ bünyesinde glutensiz Ürün alanı da yer alacak.

İnşaatı devan eden Ekmek ve Yemek fabrikası hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan, şu an kaba inşaatın tamamlandığını, duvar ve sıva imalatlarının bitmek üzere ve bir yandan da havalandırma, yangın ve sıhhi tesisatımız devam ettiğini kaydetti. En kısa sürede projeyi tamamlayarak hizmete sunacaklarını belirten Aknişan, "Burada özellikle ekmek ve yemek fabrikalarımızın mevcut kapasitelerini artırarak, gelişen teknoloji ile de uyumlu bir şekilde projemizi tamamlamış olacağız. Bize verdiği destekten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.