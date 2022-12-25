Malatya Doğanşehir Sürgü'de üst yapı çalışmaları

Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi tarafından mahallelerde yol çalışmaları ve diğer çalışmalar aralıksız devam ediyor.MALATYA (İGFA)- Doğanşehir Belediyesi ekipleri tarafından Sürgü Mahallesi'nde yapmış olduğu Kilitli Parke Taş çalışmalarını Doğanşehir Belediye Başkanı DuraliZelyurt beraberinde Başkan Yardımcısı Ömer Karaköse ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Kaplan ile birlikte yerinde inceleyerek çalışmaların Sürgü 'de olduğu gibi diğer mahallelerde çalıştığını söyledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, belde statüsünden mahalleye dönüşen 3 bin 100 nüfuslu Sürgü'de bir çok hizmetlere imza attıklarını belirterek, AK Parti iktidarı döneminde çok ciddi hizmetlerin yanısıra mahallemizin ve mahalle sakinlerimizin bizle ilgili talepleri yollarla ilgili yaptıkları tespit ve çalışmaları kapsamında sokak aralarındaki yollarda kilitli taş çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Söz konusu mahallede duvar çalışmaları, park çalışmaları ve kanal çalışmalarının da aynı şekilde sürdüğünü kaydeden Başkan Zelyurt, "Bu çalışmalardan dolayı çalışan işçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sürgü'de olduğu gibi diğer mahallelerde çalışmalar devam ediyor ve edecek" dedi.