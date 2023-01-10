Malatya Doğanşehir'de mahalleliden 'hizmet' teşekkürü

Malatya'da Doğanşehir Belediye Başkanı DuraliZelyurt'u Sürgü Mahallesi sakinleri mahallelerine yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ziyaretinde bulundular.MALATYA (İGFA) - Göreve başladığı günden bu yana Doğanşehir'lilerle iç içe, gönül gönüle bir hizmet anlayışı ile Doğanşehir Belediyesi'nin hizmetlerini sahada yürüten Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt, sık sık mahallelerde de vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un her mahallede olduğu gibi Sürgü Mahallesi'nde yapmış olduğu hizmetlerden ötürü mahalle sakinleri, Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt'u ziyaret ederek hizmetleri için teşekkür ettiler.

Ziyaret sonrasında Başkan Zelyurt, vatandaşlara daha modern ve yaşanabilir bir Doğanşehir için söz verdiklerini anımsatarak, "İmkânlarımız dâhilinde hemşehrilerimizin beklentilerini karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Doğanşehir'imizin yaşam kalitesini yükseltmek, güzelleştirmek için tüm ekiplerimizle birlikte yoğun mesai harcıyoruz” dedi.