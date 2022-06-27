Malatya'dan Lapta'ya 'kardeşlik' projesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) İş birliği toplantısına Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay’da katıldı.MALATYA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) İş Birliği Programı’nın açılış toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Güzelyurt Belediye Başkanı ve KTBB Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı temsilen toplantıya katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında yapılan iş protokolü gereği Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Malatya’dan Lapta’ya Şehirlerin Kardeşliği” projesi hazırlandığını kaydetti. Genel Sekreter Noğay, “Malatya’dan Lapta’ya Şehirlerin Kardeşliği” projesi kapsamında Lapta Kasabası’nın ihtiyacı olan kent mobilyaları ve çocuk oyun alanlarının oluşturulması planlamasının yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplantıda yaptığı konuşmada “Malatya’dan Lapta’ya Şehirlerin Kardeşliği” projesinin önemli ve güzel bir davranış olduğunu belirterek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ithafen teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) verdiği desteği çok manidar ve anlamalı olduğunu da sözlerine ekledi.