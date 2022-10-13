Malatya'dan enerji verimliliğini artıracak çalışmalar

Malatya Büyükşehir Belediyesi, enerjinin daha verimli kullanılması, enerjinin doğru bir şekilde yönetilmesi amacıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü kapsamında Enerji Yönetim Birimi oluştururken, enerjinin verimli kullanılması noktasında çalışmaları yürütüyor.MALATYA (İGFA) - TSE ile işbirliği neticesinde TSE İSO 50001 Enerji yönetim sistemisertifikasıda alan Büyükşehir Belediyesi, 10 yılda bir yapılması zorunlu olan Kapsamlı Etüt çalışmalarına başladı.

Yine bu kapsamında büyükşehir belediyesi olarak Fırat Kalkınma ajansından sağlanan hibe ile tüm ilimiz resmi kurumlarını da kapsayacak şekilde etüt proje eğitimi verildi.

Büyükşehir belediyesi Ana hizmet binasının enerji etüdü yapılarak gerekli iyileştirmeler sağlanarak enerji verimliliğine önemli ölçüde katkı sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesine bağlı 25 sosyal tesisi, 28 park, 32 sosyal alan ve birçok hizmet binasının aydınlatma armatürü tasarruflu led armatürlerle değiştirilerek yılda 1 milyon 700 bin lira tasarruf sağlandı. Aynı zamanda bakım ve işletme maliyetleri yarıya inmiş oldu.

Enerji Aydınlatma Şube Müdürü Akif Şekerci, faaliyetleri hızlı şekilde yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda ISO 50001 başvuruldu ve bu belgeyi ilk alan belediyelerden biri olduklarını kaydetti.

Üretilen elektrik faaliyetlerini Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda yönetmeye başladıklarını belirten Şekerci, enerjiyi alternatif yöntemlerle ürettiklerini ifade ederek, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak en ucuz enerji olan enerjiden tasarrufu en yüksek düzeyde elde etmekteyiz. Bu kapsamda bizlere çalışmalarımızda destek veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.