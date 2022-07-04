Malatya'da yeni Fen Lisesi'ne inceleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde yapmış olduğu hizmet ve yatırımların yanında Malatya’nın ve Türkiye’nin geleceğine yön verecek olan gençler içinde yeni okullar, kütüphaneler ve spor tesisleri yapmaya ve yapılmasına vesile olmaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve ilgili şube müdürleri ile birlikte Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesinde incelemelerde bulundu.

Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesinin tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Deprem sonrası iş insanımız Mehmet Ali Aydınlar Malatya’ya bir okul kazandırma talebinde bulunmuş Sayın Başkanımızın direktifleri doğrultusunda Belediyemize ait olan bu arsanın gerekli devir işlemleri yapılarak Mehmet Ali Aydınlar’ın bu bölgeye bir okul kazandırılması sağlandı. Okulumuz tamamlanma aşamasında. Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ise, “Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisemiz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında 6 şube ve 180 öğrenci ile eğitime açılacak. Öncelikle okulumuza yer tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve akabinde okulumuzu yapan Mehmet Ali Aydınlar’a çok teşekkür ediyorum. Bu tür bağışlar ve bu tür yapımlar eğitimi üst seviyelere taşımak demektir. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Milli Eğitim camiası olarak burada öncelikle Malatya’mıza akabinde de vatanımız için hayırlı evlatlar yetiştirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan kütüphaneler yaparken bir taraftan da yeni okul alanları ve okullar yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, eğitim standartları yüksek eğitim kurumlarının Malatya’ya gelerek Malatya’daki insanımızın eğitim standartlarını yükseltmesi, geleceğimize emin adımlarla yürüme noktasında gerekli altyapıyı hazırlama çabası ve gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Valiliğimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.