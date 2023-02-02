Malatya'da yağış sonrası karın izleri temizliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının durmasıyla birlikte yaklaşık 500 araç ve bin 300 personelle kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya il genelinde etkili olan kar yağışının ardından kar kaldırma, temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

İl merkezinde ana arterlerde çalışmalar tamamlanırken, kaldırımlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Sahada kar küreme ve yol açma çalışmalarını takip eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, kar temizleme ve küreme çalışmalarıyla birlikte tuzlama çalışmalarının kar yağışının durmasıyla birlikte başladığını ve gün içerisinde de aralıksız bir şekilde süreceğini ifade etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Yollarımızın tamamı açık. Kaldırım temizliği devam ediyor. Kırsal mahallelerimizde de sabahın erken saatlerine temizleme çalışmalarımız başladı. 112 acil çağrı merkezinden alt yapı koordinasyon merkezimize gelen bütün çağrılara anında cevap verecek şekilde pozisyonlarımızı almış durumdayız. Şua ana kadar 112 acil çağrı merkezinden alt yapı koordinasyon merkezimize yaklaşık 20 hasta için kod verildi. Bu 20 hasta sağ salim bir şekilde ekiplerimizin çalışmalarıyla sağlık ekiplerine teslim edildi” diye konuştu.

Kar yağışının yağmaya başladığı ilk andan itibaren sahada olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapalı yollar bir bir ulaşıma açılıyor.

Bazı bölgelerde tipiden dolayı zor anlar yaşayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Akçadağ’da 17, Arapgir’de28, Arguvan’da 4, Battalgazi’de 2, Darende’de 13, Doğanyol’da 9, Hekimhan’da 20, Kale’de 6, Kuluncak’ta5, Pütürge’de 45, Yazıhan’da 31, Yeşilyurt’ta ise 2yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.