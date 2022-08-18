Malatya'da YADES ile sosyal entegrasyon

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘YADES’ projesi kapsamında 65 yaş ve üzeri yaşlılardan bakıma ve yardıma muhtaç olanların toplumla sosyal entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlar ziyaret edilerek, eksiklikleri gideriliyor.

Bakıma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri için tedbirler alan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yaşlıların hayatlarını kolaylaştırıp yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler verenSağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adem Bedir Ergül, “Malatya’da bulunan yaşlılarımıza her alanda hizmet vermeye devam ediyoruz. Vefa Konağı’nda yaşlılarımızı buluşturup, günlük yaşamlarını daha iyi geçirmeleri noktasında çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın evlerinde bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ev eşyalarını tedarik ediyoruz. Bugüne kadar 96 yaşlımızın evinde bakım, onarım çalışması gerçekleştirirken aynı zamanda ev eşyası tedariki de sağladık. Bu hizmetlerimizin yanında ayrıca kişisel bakım ve temizlik gibi birçok konuda da destek veriliyor. Yaşsılarımızı Vefa Konağı’nda misafir ederek de hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Engelli ve Yaşlı HizmetleriŞube Müdürlüğü’müzde görev yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.